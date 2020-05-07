Правительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям

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Правительство России обсудило предоставление субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Правительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям
  • РИА Новости

«Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объёмов пассажирских перевозок из-за коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.

Кроме того, был представлен пакет поправок, нацеленных на создание условий для оперативного реагирования на новые вызовы.

Заседание прошло под руководством исполняющего обязанности премьера Андрея Белоусова.

Ранее президент Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли.

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