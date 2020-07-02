В Минфине оценили потери бюджета из-за введённых ограничений

Федеральный бюджет России из-за ограничений, введённых в связи с пандемией, потерял более 1 трлн рублей. Об этом заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

«Больше триллиона», — сказал он, отвечая на вопрос о влиянии карантинных мер на доходы бюджета.

Колычев пояснил, что речь идёт о потерях от снижения активности в экономике, не учитывая предоставленные бизнесу отсрочки по уплате налоговых платежей.

«У нас отсрочки на самом деле предусмотрены в основном не в части доходов федерального бюджета. Естественно, они влияют на федеральный бюджет, но не на доходные параметры, а на расходные, когда мы компенсируем эти выпадающие доходы из-за отсрочек субъектам и бюджетам внебюджетных фондов», — цитирует его РИА Новости.

Также в Минфине заявили, что общая стоимость мер, которые направлены на борьбу с коронавирусом в России и смягчение экономических последствий, оценивается в 4 трлн рублей.