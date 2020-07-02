В Минфине оценили потери бюджета из-за введённых ограничений

Короткая ссылка
Федеральный бюджет России из-за ограничений, введённых в связи с пандемией, потерял более 1 трлн рублей. Об этом заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
В Минфине оценили потери бюджета из-за введённых ограничений
  • РИА Новости

«Больше триллиона», — сказал он, отвечая на вопрос о влиянии карантинных мер на доходы бюджета.

Колычев пояснил, что речь идёт о потерях от снижения активности в экономике, не учитывая предоставленные бизнесу отсрочки по уплате налоговых платежей.

«У нас отсрочки на самом деле предусмотрены в основном не в части доходов федерального бюджета. Естественно, они влияют на федеральный бюджет, но не на доходные параметры, а на расходные, когда мы компенсируем эти выпадающие доходы из-за отсрочек субъектам и бюджетам внебюджетных фондов», — цитирует его РИА Новости.

Также в Минфине заявили, что общая стоимость мер, которые направлены на борьбу с коронавирусом в России и смягчение экономических последствий, оценивается в 4 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить