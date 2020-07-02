Минфин оценил антикризисный пакет из-за коронавируса в 4 трлн рублей

Общая стоимость мер, которые направлены на борьбу с коронавирусом в России и смягчение экономических последствий, оценивается в 4 трлн рублей. Об этом заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев.

РИА Новости

«В целом антикризисный пакет — это порядка 4 трлн рублей прямых дополнительных расходов бюджета», — цитирует РИА Новости Колычева. По его словам, основной фокус бюджетных мер сделали на нескольких направлениях: укрепление системы здравоохранения, поддержка граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что реализацию плана по восстановлению экономики нужно начать уже в июле. В начале мая глава Минфина Антон Силуанов оценил общий объём поддержки экономики в 2020 году в условиях пандемии более чем в 6,5% ВВП.