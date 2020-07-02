Минфин оценил антикризисный пакет из-за коронавируса в 4 трлн рублей

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Общая стоимость мер, которые направлены на борьбу с коронавирусом в России и смягчение экономических последствий, оценивается в 4 трлн рублей. Об этом заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев.
Минфин оценил антикризисный пакет из-за коронавируса в 4 трлн рублей
  • РИА Новости

«В целом антикризисный пакет — это порядка 4 трлн рублей прямых дополнительных расходов бюджета», — цитирует РИА Новости Колычева.

По его словам, основной фокус бюджетных мер сделали на нескольких направлениях: укрепление системы здравоохранения, поддержка граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что реализацию плана по восстановлению экономики нужно начать уже в июле.

В начале мая глава Минфина Антон Силуанов оценил общий объём поддержки экономики в 2020 году в условиях пандемии более чем в 6,5% ВВП.

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