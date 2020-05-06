Силуанов назвал объём антикризисной поддержки экономики в 2020 году

Российский министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил общий объём поддержки экономики в 2020 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции в более чем 6,5% ВВП.

«Пока принято решений на 2,8% ВВП, но это без учёта того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим средства ФНБ (Фонд национального благосостояния. — RT) и осуществляем дополнительные заимствования... С учётом этих денег поддержку экономики можно оценить более чем в 6,5% ВВП», — отметил он.

По словам Силуанова, 200 млрд рублей будет выделено на поддержку здравоохранения и на санитарно-эпидемиологические меры и более 250 млрд рублей — на социальную помощь населению, в том числе выплаты по безработице.

«Поддержка отраслей экономики (в первую очередь субъектов МСП) — ещё около 800 (млрд рублей — RT), поддержка регионов — около 200 (млрд рублей — RT); сбалансированность внебюджетных фондов — более 400 млрд (рублей — RT)», — добавил министр.

Ранее Силуанов прокомментировал идею прямой «раздачи» денежных средств населению в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Правительство также поручило выделить регионам 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса на фоне пандемии коронавируса.