Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

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Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации», — говорится в документе.

Средства пойдут на оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП, следует из текста.

Ранее предприятиям из пострадавших отраслей экономики разрешили приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды.

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