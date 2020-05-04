Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
- © Nikolay Gyngazov/Russian Look
- globallookpress.com
«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации», — говорится в документе.
Средства пойдут на оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП, следует из текста.
Ранее предприятиям из пострадавших отраслей экономики разрешили приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды.