Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП

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Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей экономики приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды.
Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что отсрочка по взносам будет действовать четыре-шесть месяцев. После этого периода бизнес сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам, осуществляя их выплату равными долями в течение года.

В правительстве добавили, что такая мера поддержки будет доступна компаниям, которые зарегистрированы в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

«В число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм», — уточнили в правительстве.

Ранее Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%.

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