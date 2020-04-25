Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП
- РИА Новости
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства.
Отмечается, что отсрочка по взносам будет действовать четыре-шесть месяцев. После этого периода бизнес сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам, осуществляя их выплату равными долями в течение года.
В правительстве добавили, что такая мера поддержки будет доступна компаниям, которые зарегистрированы в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
«В число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм», — уточнили в правительстве.
Ранее Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%.