Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
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«Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство», — уточнили в кабмине.
Там добавили, что программа позволит выдать до 250 тыс. новых жилищных кредитов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить до 1 мая льготную ипотечную программу.