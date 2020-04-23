Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Как сообщили в правительстве, льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита.

«Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство», — уточнили в кабмине.

Там добавили, что программа позволит выдать до 250 тыс. новых жилищных кредитов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить до 1 мая льготную ипотечную программу.