Путин поручил утвердить до 1 мая ипотечную программу со ставкой 6,5%

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Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить до 1 мая льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых.
Путин поручил утвердить до 1 мая ипотечную программу со ставкой 6,5%
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается, в рамках программы «до 1 ноября 2020 года гражданам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 млн рублей, в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 8 млн рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита».

22 апреля Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о льготной ипотеке под 6,5% на покупку жилья в новостройках.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев оценил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. 

В беседе с ФАН он выразил мнение, что это позволит рынку недвижимости продержаться, поскольку почти во всех отраслях экономики наблюдается снижение оборотов более 50%.

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