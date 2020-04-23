Путин поручил утвердить до 1 мая ипотечную программу со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить до 1 мая льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается, в рамках программы «до 1 ноября 2020 года гражданам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 млн рублей, в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 8 млн рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита».

22 апреля Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о льготной ипотеке под 6,5% на покупку жилья в новостройках.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев оценил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что это позволит рынку недвижимости продержаться, поскольку почти во всех отраслях экономики наблюдается снижение оборотов более 50%.