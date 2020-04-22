Минфин внёс в кабмин проект постановления о льготной ипотеке

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Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о льготной ипотеке под 6,5% на жильё в новостройках. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 
Минфин внёс в кабмин проект постановления о льготной ипотеке
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что программа кредитования распространяется на ипотечные кредиты, которые выданы с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. При этом ставка составит 6,5% и будет распространена на весь срок кредита.

В министерстве уточнили, что первоначальный взнос в рамках программы составляет не менее 20%, а целью кредитования является жильё в новостройке.

Сумма ипотеки для жилых помещений в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области не будет превышать 8 млн рублей, в других регионах — 3 млн рублей, добавили в Минфине.

16 апреля президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса со ставкой 6,5%.

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