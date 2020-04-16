Путин предложил запустить льготную программу ипотеки

Российский президент Владимир Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса со ставкой 6,5%.

Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.

«Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль», — отметил президент.

По его словам, в рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн — в Москве и Санкт-Петербурге.

«Ставка для граждан составит 6,5%. Всё, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что за такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. Путин призвал правительство обеспечить скорейший запуск такой программы.

Путин отметил, что, по предварительным оценкам, на реализацию этой программы уже в 2020 году потребуется направить около 6 млрд рублей.

RT ведёт прямую трансляцию совещания.