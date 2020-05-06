Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

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Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» прокомментировал идею прямой «раздачи» денежных средств населению в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии
  • Reuters
  • © Сергей Киселев

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолёта деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке», — подчеркнул министр.

Он отметил, что в первую очередь необходимо помочь бизнесу сохранить рабочие места, а также помочь гражданам оплачивать расходы на питание, жильё и кредиты.

Силуанов напомнил, что пострадавшим от пандемии малым предприятиям предоставлены шестимесячные отсрочки по налогам, кредитам и арендным платежам, а также выданы беспроцентные кредиты на зарплату в размере МРОТ на каждого сотрудника.

«Вы говорите МРОТ — это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается», — заявил глава Минфина.

Он также назвал основной задачей помощь предприятиям после выхода из вынужденных каникул.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России нет необходимых инструментов для «раздачи» денег населению по примеру США и Европы.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что выплаты финансовой помощи в условиях нерабочих дней из-за коронавируса станут неподъёмной мерой для региональных бюджетов.

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