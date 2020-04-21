Греф прокомментировал идею «раздачи» денег россиянам

В России нет необходимых инструментов для «раздачи» денег населению, в отличие от Соединённых Штатов. Об этом в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Вы знаете, здесь как в том анекдоте: «Назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов». Вот так же и здесь. У нас нет такого количества снарядов», — сказал Греф.

Таким образом он ответил на вопрос Макарова, который поинтересовался, стоило ли России пойти по пути «раздачи денег» по аналогии с США и Европой.

Как отметил Греф, США могут позволить себе эмитировать в очень короткий период времени $3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику.

«У нас есть подобные ограничения… У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или у европейских стран. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь такое количество денег», — добавил он.

По мнению главы Сбербанка, Россия могла бы потратить до 10% ВВП на «преодоление кризиса, на помощь людям».

«Не то, что называется вертолётные деньги, чтобы помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям, те самые 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», — подчеркнул он.

В начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, объявленных из-за ситуации с распространением коронавируса.