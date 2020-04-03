Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.

В интервью Первому каналу он указал на дискуссии о необходимости «немедленно всем выплатить из бюджета».

«Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — цитирует РИА Новости Собянина.

По его словам, в данном случае бизнес «должен проявить свою социальную позицию».

«Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить (сотрудников. — RT) по отпускам», — отметил мэр.

Как подчеркнул Собянин, пока речь идёт о месяце нерабочих дней, в который «у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают».

«Ещё раз повторю: она не такая большая, правда», — сказал он.

Он заявил, что тот бизнес, где больше всего людей прекратили ходить на работу, нуждается в приоритетной поддержке.

2 апреля российский лидер Владимир Путин в обращении к гражданам объявил, что режим нерабочих дней в стране продлевается до 30 апреля. Позднее главой государства был подписан соответствующий указ.

Как указывали в Кремле, режим нерабочих дней будет продолжаться, пока угроза превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.