В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.

«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будут оставаться актуальными, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — цитирует его ТАСС.

По его словам, когда угроза распространения коронавирусной инфекции исчезнет либо будет сведена к минимуму, необходимость в продлении режима нерабочих дней пропадёт.

Также он назвал важным тот факт, что главы регионов получили дополнительные полномочия в ситуации с коронавирусом. Песков отметил, что руководители субъектов смогут регулировать ограничения у себя в регионах в зависимости от обстановки.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.