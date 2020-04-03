В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней
- РИА Новости
«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будут оставаться актуальными, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — цитирует его ТАСС.
По его словам, когда угроза распространения коронавирусной инфекции исчезнет либо будет сведена к минимуму, необходимость в продлении режима нерабочих дней пропадёт.
Также он назвал важным тот факт, что главы регионов получили дополнительные полномочия в ситуации с коронавирусом. Песков отметил, что руководители субъектов смогут регулировать ограничения у себя в регионах в зависимости от обстановки.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.