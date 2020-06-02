Путин поручил с июля начать реализацию плана по экономике

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи по видеосвязи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что реализацию плана по восстановлению экономики нужно начать уже в июле.

По словам президента, представленный кабинетом министров план можно взять за основу. Он поручил правительству во второй половине июня определиться с параметрами плана.

«Всё это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что целый ряд уже принятых решений рассчитан на II квартал 2020 года, поэтому важно, чтобы работа продолжалась без пауз.

На встрече Мишустин сообщил, что подготовленный правительством план содержит около 500 конкретных мероприятий, а стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн рублей.

Также он рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.

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