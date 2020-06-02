Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.

«Основная цель плана — преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит нам стабильно наращивать реальные доходы граждан. Эта задача будет решаться за счёт целого комплекса мер по разным направлениям», — сказал Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер добавил, что, в частности, речь идёт об усилении инвестиционной активности, использовании цифровых технологий, повышении уровня образования, увеличении темпов строительства качественного жилья.

«Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень», — сказал Мишустин.

Он отметил, что к настоящему времени уже был принят ряд антикризисных мер: поддержание доходов как работающих граждан, так и оставшихся без работы, а также семей с детьми, снижение издержек бизнеса, в частности, были предоставлены отсрочки по выплате налогов и социальных взносов.

«Также началась реализация программ поддержки наиболее пострадавших отраслей», — сказал премьер.

Он добавил, что особенно внимательно стоит относиться к рискам роста безработицы.