Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

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Совет Федерации в ходе заседания во вторник, 2 июня, одобрил поправки в законодательство, касающиеся поддержки граждан и малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

Меры поддержки коснутся семей с детьми, самозанятых, малого и среднего бизнеса и других.

В частности, законом предусмотрено увеличение пособие на детей в возрасте до 1,5 года в два раза — до 6752 рублей.

Также максимальный размер пособия увеличится для тех, кто потерял работу во время декрета, — с 6000 рублей до 13 504 рублей.

Кроме того, малый и средний бизнес получит право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества.

Также малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, пострадавших от коронавируса, смогут досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды.

Ранее соответствующий закон приняла в третьем чтении Государственная дума. В нижней палате парламента детально рассказали о принятых мерах поддержки граждан и бизнеса.

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