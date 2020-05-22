В Госдуме рассказали о принятых мерах поддержки граждан и бизнеса

Госдума приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

Как сказано в сообщении на сайте Госдумы, меры коснутся семей с детьми, самозанятых, малого и среднего бизнеса, туристов и многих других.

Так, доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июня будут освобождены от НДФЛ.

Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получат право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды.

При этом обеспечительный платеж останется у арендодателя.

Кроме того, такое расторжение возможно, если арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы и ему в этом было отказано.

Самозанятые граждане смогут использовать полученный ими по поручению президента России налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним.

Также снизятся налоговые издержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям, ИП и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, для ИП — не работодателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших сферах, будут установлены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Субъекты малого и среднего предпринимательства получат право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года, в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества.

Также субъекты МСП смогут уплачивать штраф в течение 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом это не касается штрафов, связанных с нарушением антикоронавирусных мер.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон о праве пассажиров отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолёт, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации либо при режиме повышенной готовности.

Также был принят закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.