Госдума увеличила пособия по уходу за детьми для неработающих граждан

Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

В настоящее время минимальное пособие на первого ребёнка составляет 1,5 тыс. рублей, на второго и последующих детей — 3 тыс. рублей.

Закон в обоих случаях увеличивает этот размер до 6752 рублей.

Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого ребёнка в возрасте до полутора лет.

21 мая Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

В начале мая progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали об автоматическом продлении ряда социальных выплат.