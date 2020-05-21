Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Об этом информирует РИА Новости.
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
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Отмечается, что в настоящее время минимальное пособие на первого ребёнка составляет 1,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — 3 тыс. рублей.

При этом законопроект в обоих случаях предлагает увеличить размер пособий до 6752 рублей.

«Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет», — объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Также предполагается, что максимальный размер пособия по уходу за ребёнком будет увеличен с 6 тыс. до 13,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

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