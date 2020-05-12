Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

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Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Россияне с детьми в возрасте от трёх до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребёнка уже с 1 июня», — указано в тексте.

Отмечается, что, для того чтобы получить выплату, необходимо подать заявление через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

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