Путин назвал меры поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

«С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста», — сказал Путин.

Также он рассказал о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми.

«Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет включительно. Сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в своё время, а с 1 июня», — сказал Путин.

По его словам, такие выплаты начисляются с начала 2020 года. Он подчеркнул, что в среднем это 33 тыс. рублей на одного ребёнка.

Путин отметил, что в связи с пандемией коронавируса дополнительную поддержку от государства получат 27 млн российских детей — от младенцев до школьников.

Также Путин поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля до 15 июля.