Путин рассказал о доплатах для сотрудников медучреждений

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Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
Путин рассказал о доплатах для сотрудников медучреждений
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Для врачей, работающих в соцучреждениях, оплата составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену. Если непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом, — 60 тыс. рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала — 25 тыс. рублей, если работают с заболевшими людьми — 35 тыс. рублей», — сообщил Путин.

Он отметил, что для младшего персонала доплаты составят 15 тыс. и 20 тыс. рублей. Для технического персонала — 10 тыс. и 15 тыс. рублей.

Также Путин заявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.

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