Путин рассказал о доплатах для сотрудников медучреждений
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- РИА Новости
«Для врачей, работающих в соцучреждениях, оплата составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену. Если непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом, — 60 тыс. рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала — 25 тыс. рублей, если работают с заболевшими людьми — 35 тыс. рублей», — сообщил Путин.
Он отметил, что для младшего персонала доплаты составят 15 тыс. и 20 тыс. рублей. Для технического персонала — 10 тыс. и 15 тыс. рублей.
Также Путин заявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.