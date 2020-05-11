Путин заявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

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Принято решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики России, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
  • Reuters

«Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним. Но сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это всё подробно проработали. Об этих мерах сегодня скажу отдельно», — заявил он в ходе совещания по коронавирусу.

Позднее в ходе выступления президент заявил, что в России с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет.

В конце апреля российский премьер Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики. 

RT ведёт прямую трансляцию.

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