Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики. Об этом сообщает ТАСС.
Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
  • РИА Новости

«Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики», — сказал Мишустин.

Он поручил Минэкономразвития «проработать все предложения... и 30 апреля представить их в правительство».

Мишустин также отметил, что уже начали действовать меры из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Правительство приняло для этого всю необходимую базу», — сказал глава кабмина.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство занимается разработкой третьего и четвёртого пакетов мер поддержки бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить