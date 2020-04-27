Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
- РИА Новости
«Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики», — сказал Мишустин.
Он поручил Минэкономразвития «проработать все предложения... и 30 апреля представить их в правительство».
Мишустин также отметил, что уже начали действовать меры из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.
«Правительство приняло для этого всю необходимую базу», — сказал глава кабмина.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство занимается разработкой третьего и четвёртого пакетов мер поддержки бизнеса.