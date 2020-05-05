В Кировской области рассказали об автоматическом продлении ряда социальных выплат

Социальные выплаты и пособия автоматически продлены для более 17 тыс. получателей в Кировской области.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

В частности, для тех, кто является получателем мер соцподдержки на 25 марта 2020 года, продлены по 30 сентября бесплатный или льготный проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения, а также ежемесячное пособие на ребёнка, ежемесячная соцвыплата на детей из многодетных малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

По будням в ведомстве работает телефон горячей линии. Он доступен с 9:00 до 18:00.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о новой мере поддержки пенсионеров.