В Кировской области рассказали об автоматическом продлении ряда социальных выплат
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- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное Министерство социального развития.
В частности, для тех, кто является получателем мер соцподдержки на 25 марта 2020 года, продлены по 30 сентября бесплатный или льготный проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения, а также ежемесячное пособие на ребёнка, ежемесячная соцвыплата на детей из многодетных малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
По будням в ведомстве работает телефон горячей линии. Он доступен с 9:00 до 18:00.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о новой мере поддержки пенсионеров.