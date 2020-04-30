В Подмосковье рассказали о новой мере поддержки пенсионеров

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В Московской области все одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет начнут получать доплату в размере 1 тыс. рублей. С 1 мая она будет автоматически назначена для 220 тыс. человек.
В Подмосковье рассказали о новой мере поддержки пенсионеров
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, средства станут поступать каждый месяц.

«Выплата будет назначена автоматически, никаких заявлений льготникам писать нет необходимости», — пояснила она.

Если средства не поступят, то это значит, что информации о льготнике нет в базе получателей мер соцподдержки. Тогда потребуется обратиться в службу социальной защиты населения — когда отступит угроза коронавируса.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о поддержке безработных.

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