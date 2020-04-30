В Подмосковье рассказали о новой мере поддержки пенсионеров
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, средства станут поступать каждый месяц.
«Выплата будет назначена автоматически, никаких заявлений льготникам писать нет необходимости», — пояснила она.
Если средства не поступят, то это значит, что информации о льготнике нет в базе получателей мер соцподдержки. Тогда потребуется обратиться в службу социальной защиты населения — когда отступит угроза коронавируса.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о поддержке безработных.