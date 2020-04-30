В Подмосковье рассказали о новой мере поддержки пенсионеров

В Московской области все одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет начнут получать доплату в размере 1 тыс. рублей. С 1 мая она будет автоматически назначена для 220 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, средства станут поступать каждый месяц.

«Выплата будет назначена автоматически, никаких заявлений льготникам писать нет необходимости», — пояснила она.

Если средства не поступят, то это значит, что информации о льготнике нет в базе получателей мер соцподдержки. Тогда потребуется обратиться в службу социальной защиты населения — когда отступит угроза коронавируса.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о поддержке безработных.