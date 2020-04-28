В Калининградской области рассказали о поддержке безработных

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В Калининградской области одобрили дополнительную региональную выплату в размере 10 тыс. рублей для безработных.
В Калининградской области рассказали о поддержке безработных
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Средства могут получить граждане, официально признанные безработными и имеющие продолжительность трудовой деятельности в 2020 году не менее 30 рабочих дней на день прекращения такой деятельности. Перечисление средств осуществляется в течение двух месяцев платежами по 5 тыс. рублей.

Также стало известно, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о региональных мерах поддержки населения. Об этом сообщает sova.info.

В частности, ряд семей, где есть школьники в возрасте от 8 до 18 лет, получат из областного бюджета единовременную выплату 5 тыс. рублей на каждого ребёнка.

Такая же сумма предусмотрена для безработных, которые встали на учёт в службе занятости до 1 апреля и сейчас получают минимальное пособие.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области обновили прожиточный минимум.

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