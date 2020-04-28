В Мурманской области обновили прожиточный минимум
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на официальный портал региона.
Из постановления областного правительства следует, что с 1 апреля 2020 года прожиточный минимум в расчёте на душу населения — 17,2 тыс. рублей.
Для трудоспособного населения сумма составляет 17,8 тыс. рублей, для пенсионеров — 14,2 тыс., для детей — 17,25 тыс.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о работе по поддержке многодетных семей.