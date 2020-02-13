В Свердловской области рассказали о работе по поддержке многодетных семей

Депутаты законодательного собрания Свердловской области рассмотрят законопроекты о поддержке многодетных семей.

Об этом сообщает URA.RU.

Спикер Людмила Бабушкина заявила, что первый документ предусматривает продление срока действия программы по выплате регионального материнского (семейного) капитала до 2026 года.

Второй законопроект расширяет критерии для выплаты областного пособия, которое назначается в случае рождения в семье третьего или последующих детей.

«Мы рассмотрим прозвучавшие в послании президента страны инициативы на первом после оглашения Владимиром Путиным послания заседании заксобрания. Необходимые дополнительные расходы будут предусмотрены в бюджете области на 2020 год», — заявил зампред заксобрания Виктор Шептий.

В 2019 году член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».