Госдума приняла закон о праве пассажира вернуть деньги за билет при ЧС

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон о праве пассажиров отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолёт, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации либо при режиме повышенной готовности.
Госдума приняла закон о праве пассажира вернуть деньги за билет при ЧС
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, в частности, кабмин получит право при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации либо введении режимов повышенной готовности и ЧС устанавливать особенности исполнения договора перевозки пассажира, включая право перевозчика изменить условия договора в одностороннем порядке либо отказаться от его исполнения и возместить плату за проезд в сроки, установленные правительством.

Также закон предусматривает, что в случае отказа пассажира от перевозки в связи с угрозой ЧС или действием режима повышенной готовности ему должны вернуть плату за проезд согласно порядку, установленному правительством. 

Кроме того, Госдума приняла закон, увеличивающий с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми в возрасте до полутора лет для неработающих граждан.

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