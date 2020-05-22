Госдума приняла закон о праве пассажира вернуть деньги за билет при ЧС
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, в частности, кабмин получит право при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации либо введении режимов повышенной готовности и ЧС устанавливать особенности исполнения договора перевозки пассажира, включая право перевозчика изменить условия договора в одностороннем порядке либо отказаться от его исполнения и возместить плату за проезд в сроки, установленные правительством.
Также закон предусматривает, что в случае отказа пассажира от перевозки в связи с угрозой ЧС или действием режима повышенной готовности ему должны вернуть плату за проезд согласно порядку, установленному правительством.
Кроме того, Госдума приняла закон, увеличивающий с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми в возрасте до полутора лет для неработающих граждан.