Путин призвал «шаг за шагом» открывать ключевые отрасли экономики

Необходимо шаг за шагом «открывать экономику», её ключевые отрасли, это является основой восстановления занятости в России. Об этом в ходе совещания заявил российский лидер Владимир Путин.

«Внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшихся с безработицей, должно быть максимальным на всех уровнях власти. Важнейшая задача — создать условия для того, чтобы люди возвращались к нормальной работе, но, конечно, с соблюдением всех требований безопасности. И нужно шаг за шагом экономику открывать, открывать её ключевые отрасли. Собственно говоря, мы это и делаем», — сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, это основа восстановления занятости.

«Но при этом, конечно, сегодня нельзя забывать, что снижение безработицы — это задача и для нашей макроэкономической политики. Высокая безработица — это показатель того, что мощности экономики недозагружены, а также сохраняется существенный дефицит спроса», — добавил он.

По словам президента, решение этих проблем — «важнейшая задача общенационального плана действий по восстановлению экономики».

Ранее Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет порядка 1,9 млн человек.