Путин назвал число зарегистрированных безработных в России

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Число официально зарегистрированных безработных в России составляет порядка 1,9 млн человек. Об этом в ходе совещания по ситуации на рынке труда заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин назвал число зарегистрированных безработных в России
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России растёт. Собственно говоря, здесь нет ничего для нас неожиданного. И сейчас это количество — порядка 1 млн 900 тыс. человек», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным.

«Хочу это подчеркнуть, максимальным на всех уровнях власти», — добавил он.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что ситуация на рынке труда серьёзная, но не катастрофическая. 

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