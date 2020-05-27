Путин назвал число зарегистрированных безработных в России
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- РИА Новости
«Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России растёт. Собственно говоря, здесь нет ничего для нас неожиданного. И сейчас это количество — порядка 1 млн 900 тыс. человек», — сказал глава государства.
Как отметил Путин, внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным.
«Хочу это подчеркнуть, максимальным на всех уровнях власти», — добавил он.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что ситуация на рынке труда серьёзная, но не катастрофическая.