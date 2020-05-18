Министр Котяков оценил ситуацию на рынке труда в России

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Ситуация на рынке труда в России серьёзная, но не катастрофическая. Об этом в интервью программе «Познер» на Первом канале заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Министр Котяков оценил ситуацию на рынке труда в России
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«Оцениваю ситуацию как достаточно серьёзную для рынка труда России. Но не называю катастрофической... На сегодняшний день цифра выше по количеству зарегистрированных безработных, она достигла 1,6 млн человек», — цитирует РИА Новости Котякова.

По его словам, Минтруд «в разных сценарных условиях» рассматривал разные ситуации.

«С учётом тех прогнозных данных, которые мы видим, мы понимаем, что у нас в мае — июне количество безработных будет расти», — добавил он.

Котяков отметил, что зарегистрированная безработица в стране по итогам 2019 года и на начало 2020 года варьировалась на уровне 700—800 тыс. человек, а на текущую ситуацию в стране влияет ряд факторов, среди которых упрощение процедуры регистрации в центрах занятости, увеличение предельного пособия по безработице до уровня МРОТ.

«По нашей оценке, мы движемся по сценарию... 2,5 млн зарегистрированных безработных», — рассказал он.

По заявлению министра, для России это небольшое число с «учётом анализа опыта других стран, где показатель безработицы выше».

«Предпосылок к социальному взрыву я не вижу, есть определённое напряжение, выраженное в недовольстве граждан относительно карантинных мер, необходимости находиться дома, но мы видим стабилизацию с точки зрения количества заражённых», — добавил он.

13 мая Котяков отмечал, что число безработных в России достигло 1,4 млн, но ситуация не является угрожающей для рынка труда.

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