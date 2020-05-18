Министр Котяков оценил ситуацию на рынке труда в России

Ситуация на рынке труда в России серьёзная, но не катастрофическая. Об этом в интервью программе «Познер» на Первом канале заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Оцениваю ситуацию как достаточно серьёзную для рынка труда России. Но не называю катастрофической... На сегодняшний день цифра выше по количеству зарегистрированных безработных, она достигла 1,6 млн человек», — цитирует РИА Новости Котякова.

По его словам, Минтруд «в разных сценарных условиях» рассматривал разные ситуации.

«С учётом тех прогнозных данных, которые мы видим, мы понимаем, что у нас в мае — июне количество безработных будет расти», — добавил он.

Котяков отметил, что зарегистрированная безработица в стране по итогам 2019 года и на начало 2020 года варьировалась на уровне 700—800 тыс. человек, а на текущую ситуацию в стране влияет ряд факторов, среди которых упрощение процедуры регистрации в центрах занятости, увеличение предельного пособия по безработице до уровня МРОТ.

«По нашей оценке, мы движемся по сценарию... 2,5 млн зарегистрированных безработных», — рассказал он.

По заявлению министра, для России это небольшое число с «учётом анализа опыта других стран, где показатель безработицы выше».

«Предпосылок к социальному взрыву я не вижу, есть определённое напряжение, выраженное в недовольстве граждан относительно карантинных мер, необходимости находиться дома, но мы видим стабилизацию с точки зрения количества заражённых», — добавил он.

13 мая Котяков отмечал, что число безработных в России достигло 1,4 млн, но ситуация не является угрожающей для рынка труда.