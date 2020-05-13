Глава Минтруда оценил ситуацию с безработицей в России

Короткая ссылка
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил, что число безработных в России достигло 1,4 млн, но данная ситуация не является угрожающей для рынка труда.
Глава Минтруда оценил ситуацию с безработицей в России
  • РИА Новости

«По прогнозам, которые формировал Минтруд, мы действительно прогнозировали рост численности безработных», — сказал Котяков.

По его словам, на сегодняшний день это число достигло 1,4 млн человек. Он отметил, что данная ситуация министерством прогнозировалась. 

«Я бы не стал говорить, что она является угрожающей на данном этапе, по одной причине: если бы правительство своевременно не предприняло комплекс мер, направленных именно на сохранение занятости, я думаю, что количество высвобождаемой рабочей силы было бы гораздо больше», — приводит его слова ТАСС.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что количество безработных в России возросло почти вдвое, за помощью в поиске работы или за пособием обратились более 1,6 млн человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить