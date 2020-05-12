Голикова назвала число безработных в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что количество безработных в стране возросло почти вдвое, за помощью в поиске работы или за пособием обратились более 1,6 млн человек.
Голикова назвала число безработных в России
  • РИА Новости

«Сегодня на ту дату, о которой мы говорим, дату перехода на «другой этап», количество зарегистрированных безработных в России выросло с 725,8 тыс. человек до 1,434 млн человек, практически удвоилось, возросло на 97,6%», — сказала она.

Голикова отметила, что с 1 марта в органы службы занятости обратились 1,654 млн граждан «либо за поиском работы, либо чтобы получить пособие».

6 мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что число зарегистрированных безработных граждан в России достигло 1 млн 243 тыс.

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