Названо число безработных в России
- РИА Новости
«На сегодняшний день в России зарегистрированы 1 млн 243 тыс. безработных граждан. В том числе за последние два месяца начиная с марта мы зарегистрировали 735 тыс. наших граждан», — заявил он на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Ранее российский министр финансов Антон Силуанов оценил общий объём поддержки экономики в 2020 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции более чем в 6,5% ВВП.