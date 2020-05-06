Названо число безработных в России

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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что число зарегистрированных безработных граждан в России достигло 1 млн 243 тыс.
Названо число безработных в России
  • РИА Новости

«На сегодняшний день в России зарегистрированы 1 млн 243 тыс. безработных граждан. В том числе за последние два месяца начиная с марта мы зарегистрировали 735 тыс. наших граждан», — заявил он на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов оценил общий объём поддержки экономики в 2020 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции более чем в 6,5% ВВП.

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