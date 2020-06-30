«До конца июля исследования будут завершены»: Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что до конца июля исследования, проводимые ведомством в рамках создания вакцины от коронавируса, будут завершены. Сейчас проводятся испытания препарата на 38 добровольцах. Глава Минобороны выступил с докладом в ходе видеоконференции, посвящённой открытию четырёх медцентров, построенных министерством.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе испытаний вакцины от коронавируса. Глава Минобороны выступил на видеоконференции, посвящённой открытию медицинских центров, построенных ведомством. Он отметил, что с 18 июня на базе военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах.

«Совместно с НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи продолжается работа над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции. С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах. До конца июля исследования будут завершены», — сообщил Шойгу.

Министр обороны также рассказал, что в Воронеже и городах Дагестана построено четыре многофункциональных медцентра на 400 койко-мест. Кроме того, в Пензе завершено строительство медцентра, входящего в состав военного госпиталя. Между тем в Псковской области возводятся ещё два госпиталя, рассказал Шойгу.

В России 30 июня было выявлено 6693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лидирует по-прежнему Москва — 745. Впрочем, этот показатель постепенно снижается — за последние четыре дня количество новых выявленных случаев инфицирования не превышало 800.

За прошедшие сутки в стране вылечились 9220 пациентов. Летальных исходов — 154.

Между тем всё больше регионов ослабляют ограничительные меры, введённые ранее для борьбы с распространением COVID-19.

Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил с июля возобновить в регионе работу детских садов. Об этом глава региона написал у себя в Instagram.

Также по теме С 15 июля: в правительстве РФ назвали дату возобновления работы кинотеатров Кинотеатры в России с 15 июля возобновят работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, сообщил вице-премьер Дмитрий...

«Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%», — написал чиновник.

Власти Пермского края тем временем отменяют с 1 июля ограничения на продажу алкоголя, также введённые из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. Алкогольную продукцию в магазинах региона в течение последних трёх месяцев можно было приобрести с 11:00 до 20:00, теперь же — с 8:00 до 23:00.

Тем не менее властями региона принято решение о продлении режима самоизоляции до 14 июля.

Награда за борьбу с COVID-19

В период борьбы с пандемией важную роль сыграли волонтёры, которые помогали пожилым людям и другим категориям граждан, не имевших возможности выходить на улицу.

Одной из них стала Светлана Анурьева, которой посмертно присвоено звание кавалера ордена Пирогова. О награждении Светланы Анурьевой сказано в указе президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтёра, Ульяновская область (посмертно)», — говорится в документе.

По информации сайта «Волонтёры-медики», 19-летняя Анурьева стала волонтёром в феврале прошлого года. После начала пандемии она развозила продукты одиноким пожилым людям. В мае врачи обнаружили у девушки рак четвёртой степени. Однако даже после этого Анурьева продолжала помогать нуждающимся. 31 мая она скончалась.

Также решением губернатора Ульяновской области Сергея Морозова имя Анурьевой присвоено Ульяновскому медицинскому колледжу. Коме того, в регионе учреждён знак «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой».

«Тяжёлая реальность»

Несмотря на улучшение ситуации с COVID-19 в ряде стран, распространение пандемии в мире в целом ускоряется. Об этом заявил на пресс-брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация ещё не завершилась», — сказал он.

В своём выступлении Тедрос Адханом Гебрейесус также отметил, что 30 июня исполняется ровно полгода с тех пор, как ВОЗ получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае. За это время количество заболевших в мире достигло 10 млн человек, умерли более 500 тыс.

Кроме того, Гебрейесус сообщил, что организация на следующей неделе направит экспертов в Китай, чтобы изучить происхождение коронавируса. По его мнению, бороться с вирусом станет проще, если о нём станет известно всё, включая то, как он начал распространяться. Также Гебрейесус отметил, что эта работа поможет подготовиться к вспышкам болезней в будущем.

Reuters

© Denis Balibouse

Напомним, 25 июня директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что в Европе вновь начало расти количество случаев заболевания COVID-19 на фоне ослабления ограничений.

Тем временем Евросоюз начал первый этап открытия границ. Из документа, принятого Советом ЕС, следует, что Россия и США не включены в список стран, для которых с 1 июля будет разрешён въезд на территорию объединения. При этом в перечень вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Въехать в ЕС с 1 июля смогут и граждане Китая — в том случае, если КНР также разрешит въезд в страну жителям ЕС.

Украина также не вошла в список стран, которым открыли въезд в ЕС. Как сообщает УНИАН, страна готовится ко второй волне эпидемии коронавирусной инфекции. Владимир Зеленский назвал темпы распространения болезни стремительными. В некоторых регионах, по словам президента, пациентами занято до 70% коек в медицинских учреждениях, которые готовились к первой волне эпидемии.