В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 14 июля

В Пермском крае на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом принято решение о продлении режима самоизоляции в регионе до 14 июля.

Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Отмечается, что ограничения «распространяются на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фудкортов в торговых центрах и другое».

В оперштабе рекомендуют гражданам старше 65 лет или с хроническими заболеваниями сохранять режим строгой самоизоляции до полного снятия всех ограничений.

При этом с учётом положительной динамики с 1 июля при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора «разрешается работа «летников» на открытом воздухе, музеев (с экскурсиями до 5 чел. в группе) и библиотек, а также торговых площадей до 800 кв. м».

Всего, согласно последним данным, в регионе выявили 3691 случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 2584 человека.

Ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что туристические базы в регионе планируют открыть 3 июля.