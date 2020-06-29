В России за сутки выявили 6719 новых случаев коронавируса
- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6719 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2123 (31,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне в России за сутки выявили 6791 новый случай коронавируса.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции отступает.
Врач-инфекционист Екатерина Степанова оценила возможность получения COVID-19 от прохожих.