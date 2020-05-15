Врачи оценили возможность получения COVID-19 от прохожих

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Врач-инфекционист Екатерина Степанова оценила возможность получения коронавирусной инфекции COVID-19 от прохожих.
Врачи оценили возможность получения COVID-19 от прохожих
  • АГН «Москва»

«Если два человека стоят и разговаривают без масок, а через пять минут в закрытом помещении в этом месте пройдёт третий, то он действительно может получить какое-то количество вируса», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

При этом доза вируса, попавшего в организм, окажется слишком маленькой, чтобы вызвать заболевание.

Такую оценку подтвердил вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев.

«Ветер очень сильно разбавляет вирус. Дыхательные капли в таком случае намного быстрее высыхают, и коронавирус деактивируется», — сказал он.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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