Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
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- РИА Новости
«Вместе с врачами, медсёстрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения, со всеми, кто находился на своём посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать», — сказал глава государства.
Как подчеркнул президент, в настоящее время «эпидемия, слава богу, отступает».
«И объём задач для волонтёров начинает понемножку снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу», — отметил Путин.
20 июня Путин выразил надежду, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время.