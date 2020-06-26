Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает

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Эпидемия коронавирусной инфекции отступает, это происходит в том числе благодаря работе волонтёров. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в видеоформате с участниками акции «Мы вместе».
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Вместе с врачами, медсёстрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения, со всеми, кто находился на своём посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать», — сказал глава государства.

Как подчеркнул президент, в настоящее время «эпидемия, слава богу, отступает».

«И объём задач для волонтёров начинает понемножку снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу», — отметил Путин.

20 июня Путин выразил надежду, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время.

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