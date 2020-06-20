Путин выразил надежду на скорое появление вакцины от коронавируса
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совещания с медицинскими работниками, проходящего в формате видеоконференции.
«Будем надеяться, что вакцина, может, появится в самое ближайшее время», — сказал он.
Также президент отметил, что в России, на его взгляд, появились лучшие в мире по качеству и чистоте лекарственные препараты от коронавируса.
По его словам, это свидетельствует о высоком уровне российской науки, которая занимается борьбой с коронавирусом.
Ранее Путин пообещал отметить медиков госнаградами за борьбу с коронавирусом.