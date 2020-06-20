Путин выразил надежду на скорое появление вакцины от коронавируса

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 появится в ближайшее время.
Путин выразил надежду на скорое появление вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания с медицинскими работниками, проходящего в формате видеоконференции.

«Будем надеяться, что вакцина, может, появится в самое ближайшее время», — сказал он.

Также президент отметил, что в России, на его взгляд, появились лучшие в мире по качеству и чистоте лекарственные препараты от коронавируса.

По его словам, это свидетельствует о высоком уровне российской науки, которая занимается борьбой с коронавирусом.

Ранее Путин пообещал отметить медиков госнаградами за борьбу с коронавирусом.

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