ВОЗ направит в Китай экспертов для изучения происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит на будущей неделе группу специалистов в Китай для выяснения происхождения коронавируса. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы можем лучше бороться с этим вирусом, когда знаем всё о нём, включая то, как он начал распространяться, и мы направим команду на будущей неделе в Китай для работы над этим», — сказал он.

Ранее Гебрейесус заявил, что на глобальном уровне распространение пандемии коронавируса ускоряется.

15 июня доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.