Путин наградил волонтёра Светлану Анурьеву посмертно
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован пресс-службой Кремля.
«За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтёра, Ульяновская область (посмертно)», — говорится в тексте документа.
Как уточняет ТАСС, с просьбой посмертно наградить Анурьеву, которая помогала нуждающимся, несмотря на рак, к президенту 26 июня обратились участники акции «Мы вместе».
Путин заявил, что обязательно это сделает.
Как сообщала радиостанция «Говорит Москва», 19-летняя студентка Светлана Анурьева из села Карсун Ульяновской области развозила продукты одиноким пожилым людям.
Отмечалось, что врачи обнаружили у девушки неоперабельный рак четвёртой степени, однако она продолжила работать волонтёром. 31 мая девушка скончалась.
26 июня Путин заявил, что волонтёры за время эпидемии коронавируса оказали действенную помощь более чем 3 млн российских граждан.