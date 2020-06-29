Путин наградил волонтёра Светлану Анурьеву посмертно

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении волонтёра из Ульяновской области Светланы Анурьевой, которая, несмотря на рак, продолжала помогать людям в условиях пандемии.

Соответствующий указ опубликован пресс-службой Кремля.

«За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтёра, Ульяновская область (посмертно)», — говорится в тексте документа.

Как уточняет ТАСС, с просьбой посмертно наградить Анурьеву, которая помогала нуждающимся, несмотря на рак, к президенту 26 июня обратились участники акции «Мы вместе».

Путин заявил, что обязательно это сделает.

Как сообщала радиостанция «Говорит Москва», 19-летняя студентка Светлана Анурьева из села Карсун Ульяновской области развозила продукты одиноким пожилым людям.

Отмечалось, что врачи обнаружили у девушки неоперабельный рак четвёртой степени, однако она продолжила работать волонтёром. 31 мая девушка скончалась.

26 июня Путин заявил, что волонтёры за время эпидемии коронавируса оказали действенную помощь более чем 3 млн российских граждан.