Путин: волонтёры помогли более чем 3 млн россиян
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи в формате видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
«По самым скромным подсчётам волонтёры оказали действенную практическую помощь более чем трём миллионам наших граждан», — отметил он.
По его словам, прежде всего помощь была оказана тем, кто более всего нуждался в заботе: инвалидам, тяжелобольным, пожилым людям.
Президент отметил, что добровольческие инициативы активно поддерживал отечественный бизнес.
«И совсем небольшие компании, и, конечно, крупнейшие частные и государственные корпорации. Там, по-моему, собрали 1,8 млрд рублей», — заявил Путин.
Также президент заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает.