Путин: волонтёры помогли более чем 3 млн россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что волонтёры за время эпидемии коронавируса в стране оказали действенную помощь более 3 млн российских граждан.

Об этом он сказал в ходе встречи в формате видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

«По самым скромным подсчётам волонтёры оказали действенную практическую помощь более чем трём миллионам наших граждан», — отметил он.

По его словам, прежде всего помощь была оказана тем, кто более всего нуждался в заботе: инвалидам, тяжелобольным, пожилым людям.

Президент отметил, что добровольческие инициативы активно поддерживал отечественный бизнес.

«И совсем небольшие компании, и, конечно, крупнейшие частные и государственные корпорации. Там, по-моему, собрали 1,8 млрд рублей», — заявил Путин.

Также президент заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает.