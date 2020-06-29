В России кинотеатры откроются 15 июля

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что открытие кинотеатров в стране запланировано на 15 июля.
В России кинотеатры откроются 15 июля
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«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения», — приводит Интерфакс его слова.

Ранее телеканал «360» сообщал об открытии автокинотеатров в Московской области.

Директор Института театра, кино и телевидения Университета «Синергия» Евгений Цвимадзе оценил открытие автомобильных кинотеатров в России.

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