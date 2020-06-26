Эксперт оценил открытие автокинотеатров в России

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Директор Института театра, кино и телевидения Университета «Синергия» Евгений Цвимадзе оценил открытие автомобильных кинотеатров в России.
Эксперт оценил открытие автокинотеатров в России
  • РИА Новости

«Преимущество открытия кинопаркингов в России — лояльность зрителей к автомобилям. Так уж повелось, что россияне любят машины так же сильно, как, к примеру, голландцы — велосипеды», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, бонусом будет и личная система кондиционирования в автомобиле, которую зрители могут регулировать под себя.

Как считает Цвимадзе, перспективно сотрудничество организаторов кинопаркингов с владельцами крупных розничных сетей или торговых центров с собственными парковками.

«В вечернее время это привлечёт дополнительных покупателей как в сами торговые центры, так и положительно отразится на репутации в целом. Такая коллаборация уже была бы интересна и выгодна всем», — отметил он.

Ранее телеканал «360» сообщал об открытии автокинотеатров в Московской области.

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