В Подмосковье 11 июня откроются семь автокинотеатров

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В Московской области 11 июня заработают семь новых кинопаркингов.
В Подмосковье 11 июня откроются семь автокинотеатров
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», проект запустило Министерство культуры Московской области вместе с Мособлкино.

Отмечается, что число автомобилей, которые смогут останавливаться на площадках, зависит от размера парковки.

Все кинопаркинги оборудованы фудкортами и санитарными модулями. 

Автомобильные кинотеатры появятся в Пушкине, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Домодедове, Истре, а также в Одинцовском городском округе.

Сеансы будут начинаться в 21:45.

Посмотреть кино можно будет бесплатно.

Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Карен Шахназаров в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в киноиндустрии на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

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