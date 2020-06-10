В Подмосковье 11 июня откроются семь автокинотеатров
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360», проект запустило Министерство культуры Московской области вместе с Мособлкино.
Отмечается, что число автомобилей, которые смогут останавливаться на площадках, зависит от размера парковки.
Все кинопаркинги оборудованы фудкортами и санитарными модулями.
Автомобильные кинотеатры появятся в Пушкине, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Домодедове, Истре, а также в Одинцовском городском округе.
Сеансы будут начинаться в 21:45.
Посмотреть кино можно будет бесплатно.
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