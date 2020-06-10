В Подмосковье 11 июня откроются семь автокинотеатров

В Московской области 11 июня заработают семь новых кинопаркингов.

Как передаёт телеканал «360», проект запустило Министерство культуры Московской области вместе с Мособлкино.

Отмечается, что число автомобилей, которые смогут останавливаться на площадках, зависит от размера парковки.

Все кинопаркинги оборудованы фудкортами и санитарными модулями.

Автомобильные кинотеатры появятся в Пушкине, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Домодедове, Истре, а также в Одинцовском городском округе.

Сеансы будут начинаться в 21:45.

Посмотреть кино можно будет бесплатно.

Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Карен Шахназаров в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в киноиндустрии на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.