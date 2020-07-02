В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
- Reuters
- © Kirsty Wigglesworth
Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 10,533 млн случаев коронавируса.
Число скончавшихся с COVID-19 превысило 512 тыс.
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 5,317 млн человек.
Ранее ВОЗ зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.